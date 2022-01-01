الخارجيـة: تعميم لسفاراتنا لفضح جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة

رام الله / سما /

عمّمت وزارة الخارجية والمغتربين على سفارات دولة فلسطين ضرورة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام والإعلام ووسائله المختلفة في الدول المضيفة، من أجل فضح جريمة إعدام مراسلة قناة "الجزيـرة" الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإطلاق النار بشكل مباشر على الصحفيين.

كما عممّت الخارجية، على سفاراتها، مطالبة الدول والاطراف الأممية والدولية كافة بإدانة هذه الجريمة بشكل صريح وواضح، وحشد أوسع تدخل دولي لتوفير الحماية لشعبنا وللصحفيين الذين يعملون على نقل حقيقة معاناة شعبنا جراء الاحتلال والاستيطان.

وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير الديك، أن الوزارة ستتابع بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية والانسانية المختصة هذه الجريمة البشعة، تمهيدا لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية المختصة، وصولا الى ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، كما ستتابعها مع الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات والمجالس الدولية بما فيها مجلس حقوق الانسان.