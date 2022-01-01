  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قطر تدين اغتيال الصحفية أبو عاقلة وتعتبره تعديا سافرا على حرية الإعلام

الأربعاء 11 مايو 2022 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدين اغتيال الصحفية أبو عاقلة وتعتبره تعديا سافرا على حرية الإعلام



الدوحة / سما /

أدانت دولة قطر، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي منتج قناة الجزيرة، في مخيم جنين،  صباح اليوم الأربعاء.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي، ما جرى "جريمة شنيعة، وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وتعدٍ سافر على حرية الإعلام والتعبير، وحق الشعوب في الحصول على المعلومات".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الانتهاك لحرية التعبير والمعلومات، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف العنف ضد الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام، وضرورة حمايتهم.

وتذكّر، أن القانون الإنساني الدولي يعتبر الصحفيين والإعلاميين والأفراد الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة عموماً مدنيين، وينبغي احترامهم وحمايتهم، كما شددت على ضرورة مساءلة الاحتلال عن هذه الجريمة المروّعة، وتقديم الضالعين فيها إلى العدالة الدولية.

كما أكدت أن التصعيد والإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال تشكّل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

 وجددّت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

#شيرين أبو عاقلة #قطر

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: "القسام" تعرض أسلحة دخلت الخدمة لأول مرة خلال معركة "سيف القدس"

مصادر إسرائيلية تكشف سبب عزم بايدن زيارة القدس الشرقية دون مرافقة مسؤولين إسرائيليين

انتقادات إسرائيلية لإقرار "مشروع القانون" في مواجهة العمليات

نصر الله يكشف عن رسالة اسرائيلية بعد خطاب يوم القدس العالمي

الاستخبارات الأميركية تتنبأ بخطط بوتن المقلقة

شاهد: دبابة إسرائيلية تصطدم بالسياج الأمني على حدود غزة

قناة عبرية: خلافات بين بينيت والمنظومة الأمنية والعسكرية بسبب حماس والسنوار

الأخبار الرئيسية

شيرين أبو عاقلة

بمشاركة الرئيس: تشييع جثمان الصحفية أبو عاقلة من مقر الرئاسة في رام الله غدا

phv9n

بالفيديو: لحظة اغتيال قناصة الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين

1ShaF

فيديو: استشهاد الزميلة شيرين ابو عاقلة في مخيم جنين

"كسوف الشمس" و"صراع العروش".. خطتان عسكريتان للاحتلال تحاكيان وفاة الرئيس الفلسطيني

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على جبل الطويل في البيرة

الاتصالات الفلسطينية