رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم الأربعاء، خبر هدم الاحتلال بناية سكنية في سلوان، ومنشأتين في بيت لحم، ودعوة الاتحاد الأوروبي لإسرائيل بوقف عمليات الهدم والتهجير.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-جرافات الاحتلال تغتال بناية عائلة الرجبي

-الرئيس يقرر منح ميدالية الإنجاز لأربع مواطنات تقديرا لدورهن المتميز

-درجات الحرارة حول معدلها السنوي

"-الأونروا" ترحب بتبرع إضافي من الكويت بمبلغ مليوني دولار

-العاهل الأردني: الطريق إلى السلام يجب أن يمر بالقدس

-اشتية يطالب المجتمع الدولي بالاستمرار في دعم فلسطين لتجديد الأمل لدى شعبنا

-محكمة الاحتلال العليا تقرر إعادة ملف الأسير نائل البرغوثي إلى "لجنة الاعتراضات العسكرية"

-الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف عمليات الهدم والتهجير وتوسيع الاستيطان

-سفارتنا بالقاهرة: الانتهاء من عودة 3528 من معتمري قطاع غزة

-مصرع شاب نتيجة شجار في بيت أمر والنيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية

-اللجنة الشعبية في اللد تدعو إلى أوسع مشاركة في إحياء ذكرى هبة الكرامة يوم الجمعة

"-التعاون الإسلامي" ترفض التصريحات الإسرائيلية حول السيادة على القدس وتدين هدم المنازل والتهجير القسري

"الأيام":

-الاحتلال يهدم بناية سكنية في سلوان ويشرد 40 مواطنا من أفراد عائلة الرجبي

-مواجهات وإصابات في بلدة نعلين وإصابة فتى دعسته مستوطِنة جنوب الخليل

-اشتية في مؤتمر المانحين يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال ووقف الإجراءات الأحادية

-إصابات خلال التصدي لاقتحام مقام يوسف بنابلس الاحتلال يداهم رمانة والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

-واشنطن تمتنع عن تأكيد أو نفي زيارة بایدن المحتملة لمستشفى المقاصد

-غزة: الفصائل تتعامل بجدية مع تهديدات بينيت إسرائيل وتشدد القيود على تحركات قادتها

-بينيت يعلن رفض طلب الأردن زيادة موظفي الأوقاف في المسجد الأقصى

-الصفدي: لا سيادة لإسرائيل على المقدسات

-العاهل الأردني يؤكد: القدس هي مفتاح السلام والاستقرار

-إنذار إسرائيلي جديد لقطع التيار عن مناطق امتياز "كهرباء القدس"

-"المشتركة": سنصوت مع قانون حل الكنيست

-وفاة شاب جـراء إصابته خلال شجار في بيت أمر

-بايدن يستقبل العاهل الأردني بعد غد

-هيئة الأسرى: أبو حميد بات يمر بمرحلة حرجة

-الاحتلال يوحد مستوطنتين بالضفة في مجلس واحد

-أميركا تحذر من حرب "طويلة الأمد" في أوكرانيا معارك وقصف عنيف في أقصى شرق البلاد وجنوبها

"القدس":

-هدم بناية بالقدس ومنشأتين في بيت لحم

-الطيبي: "المشتركة" ستصوت مع قانون حل الكنيست اليوم

-ساعر: لن يتم فتح القنصلية الأميركية شرقي القدس

-اقرار مشاريع استيطانية على أراضي لفتا ودير ياسين لمسح "الخط الأخضر"

-اشتية يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال ووقف الإجراءات الأحادية

-العاهل الأردني يؤكد على الوصاية الهاشمية ويحذر من تهديد الوجود المسيحي في القدس

-واشنطن تعترض على إخلاء مسافر يطا من قبل سلطات الاحتلال

-ضباط إسرائيليون يتوقعون مواجهة جديدة مع الفلسطينيين

-75% من فلسطينيي الداخل: لا حق لليهود في البلاد و69٪ من اليهود يتخوفون على مصير دولة إسرائيل

-القوات الروسية تصعد هجومها في أوكرانيا