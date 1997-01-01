  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

الأربعاء 11 مايو 2022 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة؟



القدس المحتلة / سما /

شيرين نصري أبو عاقلة، صحفية وُلدت في القدس عام 1971 وهي مراسلة صحفية فلسطينية تعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية، وتنحدر من عائلة مسيحية مشهورة في بيت لحم.

درست شيرين في البداية الهندسة المعمارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في مواقع عدة مثل وكالة "أونروا"، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة "مونت كارلو"، ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية.

واستشهدت شيرين أبو عاقلة صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن أبو عاقلة أصيبت برصاص حي في منطقة الرأس، مشيرة إلى أن وضعها الصحي حرج للغاية، قبل أن تعلن استشهادها.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: "القسام" تعرض أسلحة دخلت الخدمة لأول مرة خلال معركة "سيف القدس"

هل تجرؤ إسرائيل على احتلال القطاع؟.. جنرال: “نخشى من التورّط بعملية برية بغزة”

مصادر إسرائيلية تكشف سبب عزم بايدن زيارة القدس الشرقية دون مرافقة مسؤولين إسرائيليين

انتقادات إسرائيلية لإقرار "مشروع القانون" في مواجهة العمليات

حماس تتخذ إجراءات تحسبا لاغتيال السنوار

نصر الله يكشف عن رسالة اسرائيلية بعد خطاب يوم القدس العالمي

الاقتصاد بغزة تتحدث عن تطبيق cafe24 ومخاطره

الأخبار الرئيسية

1ShaF

فيديو: استشهاد الزميلة شيرين ابو عاقلة في مخيم جنين

طلب أميركي بشأن روسيا وحماس.. هآرتس: مصر وجهت رسالة تحذير شديدة لإسرائيل بخصوص السنوار

بايدن-بينت-1630050975

مصادر إسرائيلية تكشف سبب عزم بايدن زيارة القدس الشرقية دون مرافقة مسؤولين إسرائيليين

AdL50

بالفيديو : اعلام عبري ينشر مشاهد حصرية جديدة من عملية "إلعاد"

5202210172923669

انتقادات إسرائيلية لإقرار "مشروع القانون" في مواجهة العمليات

الاتصالات الفلسطينية