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اجواء معتدلة

الأربعاء 11 مايو 2022 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجواء معتدلة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2022/05/12: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2022/05/13: يكون الجو صافيا حارا نسبيا وجافا نهارا دافئا ليلا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2022/05/14: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا ومغبرا نهارا دافئا ليلا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

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