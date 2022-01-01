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"المشتركة" تعتزم التصويت لصالح قانون حل الكنيست

الأربعاء 11 مايو 2022 03:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المشتركة" تعتزم التصويت لصالح قانون حل الكنيست



القدس المحتلة/سما/

أعلنت "القائمة المشتركة" برئاسة أيمن عودة، أنها ستصوت اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون حل الكنيست، والذي سيتم طرحه للتصويت بالقراءة الأولية.
 
وبحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد بررت القائمة المشتركة قرارها بالتصويت ضد اقتراح حجب الثقة عن حكومة بينيت، الذي تم طرحه أمس، بمعارضتها الشديدة لعودة رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة.
 
وكان حزب "الليكود" أعلن أمس الإثنين، أنه بصدد تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى معرفة موازين القوى.
 
وقال عضو الكنيست عن حزب "الليكود" أوفير إكونيس: "سنتخذ قرارًا حول ذلك في أقرب موعد للتصويت عليه. نحتاج إلى معرفة ميزان القوى في الجلسة الكاملة. بدأنا للتو أسبوعًا دراميًا وعاصفًا للغاية"، وفق تعبيره.
 

#القائمة المشتركة #أيمن عودة

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