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ماسك يزف بشرى سارة لترامب

الأربعاء 11 مايو 2022 02:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماسك يزف بشرى سارة لترامب



وكالات

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الثلاثاء، إنه سيلغي الحظر الذي فرضه "تويتر" على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.


وأبرم ماسك مؤخرا صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على منصة "تويتر"، وأطلق على نفسه اسم "مطلق حرية التعبير".

وأضاف ماسك خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن قرار الحظر الدائم الذي اتخذته "تويتر" كان "خاطئا وغبيا".


ولم يرد موقع "تويتر" على الفور على طلب للتعليق.

وأدى تعليق حساب ترامب، الذي كان يضم أكثر من 88 مليون متابع، إلى إسكات البوق الأساسي الذي كان يتحدث من خلاله قبل أيام من نهاية فترة رئاسته، ويأتي بعد سنوات من الجدل حول كيفية قيام شركات التواصل الاجتماعي بإدارة حسابات الزعماء العالميين الأقوياء.

وأوقف ترامب بشكل دائم من "تويتر"، بعد فترة وجيزة من أحداث الشغب في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأميركي، وأشار موقع "تويتر" في قراره إلى "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وقال ماسك إن هذا القرار عزز وجهات نظر ترامب بين أنصار اليمين السياسي، واصفا الحظر بأنه "خطأ أخلاقي وغبي تماما".

#ايلون ماسك

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