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سفارتنا بالقاهرة: الانتهاء من عودة 3528 من معتمري قطاع غزة

الثلاثاء 10 مايو 2022 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا بالقاهرة: الانتهاء من عودة 3528 من معتمري قطاع غزة



القاهرة/سما/

استقبلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، الدفعة الأخيرة من معتمري المحافظات الجنوبية لقطاع غزة العائدين من الأراضي الحجازية بعد أدائهم مناسك العمرة حيث اكتمل وصول 6 أفواج عبر مطار القاهرة الدولي وصولا إلى قطاع غزة، وعددهم 3528 معتمرا ومعتمرة.

وقدّم سفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، التهاني لكافة المعتمرين لإتمام ونجاح موسم العمرة للعام الراهن بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة "كورونا".

كما أعرب السفير اللوح عن تقديره للجهات المصرية والسعودية حكومة وشعبا والأجهزة المختصة لتعاونهم والعمل على تيسير كافة إجراءات سفر المعتمرين وعودتهم إلى قطاع غزة.

يذكر أن سفارة دولة فلسطين بالقاهرة استقبلت كافة الرحلات الجوية من معتمري قطاع غزة على مدى الأيام الماضية، وأنهت كافة الإجراءات اللوجستية لتسهيل عودة المعتمرين من مطار القاهرة الدولي إلى معبر رفح، من خلال إيفاد مندوبي السفارة بصحبتهم في طريق عودتهم وصولا إلى معبر رفح البري.

#القاهرة #مصر

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