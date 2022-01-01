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اشتية يلتقي وزيرة خارجية النرويج

الثلاثاء 10 مايو 2022 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي وزيرة خارجية النرويج



رام الله/سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، وبحث معها التحضيرات لعقد الجلسة الرسمية لمؤتمر المانحين اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، بالإضافة إلى آخر المستجدات والأوضاع في فلسطين.

وشدد اشتية، خلال الاجتماع، على أهمية وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا، ووقف التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الذي يدمر حل الدولتين.

وحول انعقاد مؤتمر المانحين، قال رئيس الوزراء: "الدعم الاقتصادي يجب أن يرافقه مسار سياسي، وعلى إسرائيل السماح لنا بالاستثمار في المناطق المسماة ج، وحل كافة الملفات العالقة معها".

وحضر الاجتماع سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، ووزير المالية شكري بشارة، والأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، والمبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام جون هينسين، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.

#النرويج

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