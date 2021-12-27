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الاحتلال ينقل المعتقل خليل عواودة إلى مستشفى "أساف هروفيه" ويقرر إبقاءه فيه

الثلاثاء 10 مايو 2022 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينقل المعتقل خليل عواودة إلى مستشفى "أساف هروفيه" ويقرر إبقاءه فيه



رام الله/سما/

 نقلت إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 69 يوما إلى مستشفى "أساف هروفيه" وقرروا إبقاءه فيه.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن عواودة يعاني من ضعف شديد وجفاف، ومشكلة في أعصاب العينين، وأعصاب الأطراف، ما يعتبر مؤشرا خطيرا.

وكانت عائلة المعتقل عواودة طالبت بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة ابنها الذي يصارع الموت من أجل الحرية.

وعواودة أب لأربع طفلات، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا عدة مرات.

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#الاحتلال #خليل عواودة

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