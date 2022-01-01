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صورة: تحديد الأماكن الملوثة بمياه الصرف في بحر قطاع غزة والتي يمنع السباحة بها

الثلاثاء 10 مايو 2022 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: تحديد الأماكن الملوثة بمياه الصرف في بحر قطاع غزة والتي يمنع السباحة بها



غزة/سما/

أعلنت سلطة المياه وجودة البيئة، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع وزارة الصحة عن المناطق الملوثة بالصرف الصحي من شاطئ محافظات غزة، وهي المناطق الملوثة بشكل مباشر بتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة جزئياً إليها.

ووفق ما نشرته جودة البيئة عبر صفحتها على (فيس بوك)، قد بلغ طول المناطق الملوثة بالصرف الصحي نحو 7500م وتشكل نحو 18% من طول الشاطئ، وذلك حسب الخريطة المرفقة.

وبينت أن هذا التحديد هو تحديد أولي معتمد على التفتيش المكاني وسيتبعه لاحقاً إجراء فحوصات مخبرية، في الوقت الذي تنفذ فيه سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الصحة برنامجاً دورياً لفحص وتقييم جودة مياه شاطئ محافظات غزة خصوصاً قبل وأثناء موسم الاصطياف.


ويشار، إلى أن منظمة الصحة العالمية تبين في مصادرها بالخصوص بأن السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب في حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات العيون والاذن وتجويف الأنف والجلد، إضافة إلىى التهابات الجهاز الهضمي لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة.

وطالبت سلطة المياه وجودة البيئة جميع المصطافين عدم السباحة في المناطق الملوثة المعلنة لأجل صحتهم وسلامتهم.



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#بحر غزة

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