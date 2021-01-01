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بايدن يلتقي العاهل الأردني الجمعة المقبل

الثلاثاء 10 مايو 2022 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يلتقي العاهل الأردني الجمعة المقبل



واشنطن/سما/

أعلن البيت الأبيض في واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الجمعة المقبل.


وأصدر البيت الأبيض بيانا بهذا الخصوص على موقعه الرسمي، حيث يقوم الملك الأردني بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين.
وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها عاهل الأردن لواشنطن منذ تولي بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.

وأفاد الديوان الملكي الهاشمي بأن العاصمة الأمريكية واشنطن ستشهد يوم الجمعة المقبل قمة تجمع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض.


وكشف الديوان الملكي أن القمة ستتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.
 
وأوضح الديوان الملكي أنه ستسبق القمة، لقاءات للملك الأردني عبد الله الثاني، مع أركان الإدارة الأمريكية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، والمخصصات، والخدمات العسكرية، في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.

#بايدن #ملك الاردن

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