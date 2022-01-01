  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للإسراع في توفير الدعم المالي لفلسطين

الثلاثاء 10 مايو 2022 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للإسراع في توفير الدعم المالي لفلسطين



رام الله/سما/

- التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين، بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.

ووضع اشتية بوريل في صورة الأوضاع بمدينة القدس وما يجري من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات وأهمية الحفاظ على الوضع القائم والتاريخي في المسجد الأقصى.

كما طالب رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف مخططات التهجير والترحيل بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماس قدّمه أهالي منطقة "مسافر يطا" في جنوب الخليل لوقف قرار حكومة الاحتلال هدم 12 قرية وتجمعا بدويا يقطن فيها أربعة آلاف مواطن في المنطقة.

كذلك، بحث اشتية مع بوريل الأوضاع المالية والأزمة التي تمر بها الحكومة نتيجة انخفاض الدعم الخارجي واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في توفير الدعم المالي لفلسطين، والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة ووقف كافة أشكال الاقتطاعات المالية من أموال المقاصة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إعادة إحياء العملية السياسية في ظل انسداد الأفق السياسي، والعمل على حماية حل الدولتين.

وحضر الاجتماع سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس، ووزير المالية شكري بشارة، والأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم.

#محمد اشتية #رام الله #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: "القسام" تعرض أسلحة دخلت الخدمة لأول مرة خلال معركة "سيف القدس"

هل تجرؤ إسرائيل على احتلال القطاع؟.. جنرال: “نخشى من التورّط بعملية برية بغزة”

معاريف: موجة العمليات الحالية محبطة ومستمرة وهذه أبرز نقاط الضعف..

خلال حملة واسعة.. الاحتلال يعتقل مئات العمال في مدن الداخل (صور)

أسعار صرف العملات

"فيفا" تؤكد إعادة مباراة في تصفيات المونديال

حماس تتخذ إجراءات تحسبا لاغتيال السنوار

الأخبار الرئيسية

63443d9de6ce54cb9518431f11789af8

سرايا القدس: استطعنا الانتقال من حالة الدفاع للهجوم ضمن قواعد اشتباك لا يمكن التراجع عنها

الاحتلال يسحب تصاريح 1130 فلسطيني من أقارب منفذي العمليات

1233827816

تهديد إسرائيلي بعدم قبول فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس

e56d801f-5234-408c-81f5-c7aa5ea71bac

شاهد: "القسام" تعرض أسلحة دخلت الخدمة لأول مرة خلال معركة "سيف القدس"

يديعوت تكشف ما يخيف "إسرائيل".. وتعترف : حماس لم تهزم واغتيال السنوار سيجرنا لمواجهة فاشلة

الاتصالات الفلسطينية