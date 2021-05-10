شاهد: سرايا القدس تنشر فيديو للضربة الأولى خلال معركة "سيف القدس"

كشف الناطق العسكري باسم سرايا القدس، ابو حمزة، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قبل عام، صدر قرار القيادة بضربة الكورنيت شمال غزة؛ لتكون شارة انطلاق معركة سيف القدس.
ونشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفاصيل تنشر لأول مرة عن استهداف جيب إسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة ، خلال معركة سيف القدس 2021.
سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو تقول إنه لـ "ضربة الكورنيت الأولى خلال معركة سيف القدس" في مايو 2021#الجزيرة #فلسطين pic.twitter.com/NrIBlzazC1— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 10, 2022
وقالت سرايا القدس إنه "خلال اليوم الأول من المعركة 10/5/2021 كانت الضربة الأولى لسرايا القدس إيذاناً ببدء المعركة، حيث أعلنت مسؤوليتها عن استهداف جيب إسرائيلي يضم وفداً عسكرياً يرأسه مسؤول وحدة المعلومات في فرقة غزة شرق بيت حانون، بصاروخ كورنيت".