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شاهد: سرايا القدس تنشر فيديو للضربة الأولى خلال معركة "سيف القدس"

الثلاثاء 10 مايو 2022 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: سرايا القدس تنشر فيديو للضربة الأولى خلال معركة "سيف القدس"



غزة/سما/

كشف الناطق العسكري باسم سرايا القدس، ابو حمزة، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قبل عام، صدر قرار القيادة بضربة الكورنيت شمال غزة؛ لتكون شارة انطلاق معركة سيف القدس.

ونشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفاصيل تنشر لأول مرة عن استهداف جيب إسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة ، خلال معركة سيف القدس 2021.


 

وقالت سرايا القدس إنه "خلال اليوم الأول من المعركة 10/5/2021 كانت الضربة الأولى لسرايا القدس إيذاناً ببدء المعركة، حيث أعلنت مسؤوليتها عن استهداف جيب إسرائيلي يضم وفداً عسكرياً يرأسه مسؤول وحدة المعلومات في فرقة غزة شرق بيت حانون، بصاروخ كورنيت".

#سرايا القدس #معركة سيف القدس

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