شاهد: سرايا القدس تنشر فيديو للضربة الأولى خلال معركة "سيف القدس"

غزة/سما/

كشف الناطق العسكري باسم سرايا القدس، ابو حمزة، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قبل عام، صدر قرار القيادة بضربة الكورنيت شمال غزة؛ لتكون شارة انطلاق معركة سيف القدس.

ونشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفاصيل تنشر لأول مرة عن استهداف جيب إسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة ، خلال معركة سيف القدس 2021.