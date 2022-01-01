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في ذكرى معركة "سيف القدس"

سرايا القدس: استطعنا الانتقال من حالة الدفاع للهجوم ضمن قواعد اشتباك لا يمكن التراجع عنها

الثلاثاء 10 مايو 2022 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس: استطعنا الانتقال من حالة الدفاع للهجوم ضمن قواعد اشتباك لا يمكن التراجع عنها



غزة/سما/

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، أن معركة سيف القدس البطولية التي خاضتها سرايا القدس وفصائل المقاومة (في شهر مايو من العام الماضي) شكَّلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني. 

وقال أبو حمزة، في تغريدة على قناته على "التليغرام"، الثلاثاء، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للمعركة، إن فصائل المقاومة الفلسطينية استطاعت الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، ضمن قواعد اشتباك جديدة. 

ونبَّه إلى أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن هذه القواعد، وسندع الأفعال تدلل على ما نقول". 

وأوضح أبو حمزة أنه قبل عام، صدر قرار قيادة سرايا القدس بضربة الكورنيت شمال غزة؛ لتكون شارة انطلاق معركة سيف القدس البطولية. 

وبيَّن أن سرايا القدس ومعها فصائل المقاومة كافة، خاضت المعركة بكلٍ شرفٍ؛ انتصاراً للقدس، ودفاعاً عن أهلها الشجعان، الذين هبوا في انتفاضة خاضوها بكل عنفوان في كل الميادين.

#سرايا القدس #معركة سيف القدس

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