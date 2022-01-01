الاحتلال يسحب تصاريح 1130 فلسطيني من أقارب منفذي العمليات

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منع 1130 فلسطيني من سكان الضفة الغربية من العمل داخل "إسرائيل"، وسحب تصاريحهم، لمجرد أنهم من أقارب منفذي العمليات.

وقالت القناة الـ12 العبرية "المؤسسة الأمنية منعت دخول 1130 من أفراد عائلات منفذي العمليات الأخيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية من دخول "إسرائيل"، وسحبت تصاريح عملهم بينهم 206 من أقارب منفذي عملية العاد، و137 من أقارب منفذ عملية باب العمود، و215 من أقراب منفذي عملية أرئيل .

و قال مسؤول اسرائيلي كبير للقناة : "لن نسمح بعد الآن لعائلات "الإرهابيين" بدخول" إسرائيل"، الجيش ليس في عجلة من أمره لاستخدام أداة العقاب الجماعي وهو مدرك لعواقبها، لكن في مواجهة العدد الكبير والمأساوي للعمليات في الآونة الأخيرة، تقرر استخدام هذه الأداة، لقد ثبت في السابق أن العقوبة الجماعية فعالة للغاية"