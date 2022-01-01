المحكمة العسكرية بغزة تصدر عددًا من الأحكام بحق مدانين بالاتجار بالمخدرات

غزة/سما/

أصدرت المحكمة العسكرية في غزة، اليوم الثلاثاء، عدداً من الأحكام بحق مُدانين مُتهّمين بالاتجار في مواد مخدرة داخل القطاع.

وورد نص البيان الصادر عن المحكمة العسكرية بغزة كما يلي:

المحكمة العسكرية بغزة تصدر عدداً من الأحكام





حكمت المحكمة العسكرية بغزة على

1.المدان/ نضال عطية س ع، سكان مدينة خان يونس، (بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف دينار أردني)، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.

2.المدان/ رائد أحمد ش ع، سكان مدينة رفح، (بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.





3.المدان/ محمد طلال م ح، سكان مدينة غزة، (بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف دينار أردني)، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.





4.المدان/ ياسر جابر ر غ، سكان مدينة غزة، (بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني)، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

5.المدان/ عماد جابر ر غ، سكان مدينة غزة، ( بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني)، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

6.المدان/صابر مصطفى ن ح، سكان مدينة غزة، (بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني)، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.

7.المدان/ رامي عبدالله م ح، سكان مدينة غزة، (بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني)، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.

8.المدان/ محمد موسى م د، سكان مدينة غزة، (بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني)، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

▪︎ملاحظة/ اسم المدان كُتب رباعياً مع ترميز اسم الجد والعائلة بأول حرف.