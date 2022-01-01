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الأونروا تصدر بياناُ بشأن بشأن العائلات المُدمّرة منازلها كليًا خلال العدوان الأخير على غزة

الثلاثاء 10 مايو 2022 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تصدر بياناُ بشأن بشأن العائلات المُدمّرة منازلها كليًا خلال العدوان الأخير على غزة



غزة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، إنها مستمرة في تحويل دفعات مالية للعائلات التي تضررت منازلها بشكل كامل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقالت الأونروا في بيان صحفي : "في إطار استمرار جهودها لإعادة إعمار المنازل التي هُدمت بالكامل خلال صراع مايو 2021، تقوم الأونروا حالياً بتحويل دفعات مالية جديدة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.45 مليون دولار أمريكي حتى الآن كدفعات مقدمة لـ 85 عائلة ممن تضررت منازلهم بشكل كامل خلال صراع مايو الماضي، وذلك لتمكينهم من البدء بإعادة إعمار منازلهم المدمرة".

وأضاف البيان: "وحتى هذا التاريخ، قامت الأونروا بتحويل دفعات مالية بقيمة 2.64 مليون دولار أمريكي لحوالي 154 عائلة من العائلات التي تضررت منازلها كلياً خلال الصراع الأخير في مايو 2021".


 
وتابع: "كما وتستمر الأونروا بتقديم دفعات مالية لإعادة الإعمار في حال جهوزية أصحابها للبدء بإعادة البناء حال الحصول على التراخيص اللازمة".

وأردف: "كذلك فإن العمل جاري الآن على دفع دفعة من بدل الإيجار للفترة من مايو حتى أغسطس2022 لما يقارب من 620 من العائلات التي تضررت منازلها كليا ونزحت منها خلال الصراع الأخير في مايو 2021".

#الاونروا #غزة #عدوان

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