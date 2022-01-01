مستوطنون يهاجمون أهالي تل الرميدة بالخليل ويقطعون أسلاكا شائكة

الخليل/سما/

هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، أهالي حي تل الرميدة وسط الخليل وشتموهم بألفاظ نابية، وقطعوا أسلاكا شائكة في محيط معمل للحديد والنحاس .

وأفاد مراسلنا، بأن عددا من مستوطني "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وسط الخليل، هاجموا الأهالي وشتموهم بألفاظ نابية، وقطعوا أسلاكا شائكة في محيط أحد معامل الحديد والنحاس المغلق منذ 22 عاما تقريبا، بسبب فرض الاحتلال الإسرائيلي واقعا عنصريا على أهالي المنطقة، وعدم السماح لهم بالعبور سوى مشيا على الأقدام من خلال بوابات التفتيش الإلكترونية والحديدية.