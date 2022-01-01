  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يهاجمون أهالي تل الرميدة بالخليل ويقطعون أسلاكا شائكة

الثلاثاء 10 مايو 2022 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون أهالي تل الرميدة بالخليل ويقطعون أسلاكا شائكة



الخليل/سما/

هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، أهالي حي تل الرميدة وسط الخليل وشتموهم بألفاظ نابية، وقطعوا أسلاكا شائكة في محيط معمل للحديد والنحاس .

وأفاد مراسلنا، بأن عددا من مستوطني "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وسط الخليل، هاجموا الأهالي وشتموهم بألفاظ نابية، وقطعوا أسلاكا شائكة في محيط أحد معامل الحديد والنحاس المغلق منذ 22 عاما تقريبا، بسبب فرض الاحتلال الإسرائيلي واقعا عنصريا على أهالي المنطقة، وعدم السماح لهم بالعبور سوى مشيا على الأقدام من خلال بوابات التفتيش الإلكترونية والحديدية.

#الاستيطان #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: هذا ما رفعه الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي عن علاقة السنوار بتنفيذ العمليات الأخيرة

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"عربات النار".. جيش الاحتلال يطلق أوسع مناورات وأطولها زمنا

معاريف: موجة العمليات الحالية محبطة ومستمرة وهذه أبرز نقاط الضعف..

خلال حملة واسعة.. الاحتلال يعتقل مئات العمال في مدن الداخل (صور)

أسعار صرف العملات

شاهد: "القسام" تعرض أسلحة دخلت الخدمة لأول مرة خلال معركة "سيف القدس"

الأخبار الرئيسية

e56d801f-5234-408c-81f5-c7aa5ea71bac

شاهد: "القسام" تعرض أسلحة دخلت الخدمة لأول مرة خلال معركة "سيف القدس"

يديعوت تكشف ما يخيف "إسرائيل".. وتعترف : حماس لم تهزم واغتيال السنوار سيجرنا لمواجهة فاشلة

تنزيل

قناة عبرية: خلافات بين بينيت والمنظومة الأمنية والعسكرية بسبب حماس والسنوار

حرب

هل تجرؤ إسرائيل على احتلال القطاع؟.. جنرال: “نخشى من التورّط بعملية برية بغزة”

“تركب الموجة ولا تقودها”.. الجيش الإسرائيلي يرفض تحميل حماس مسؤولية الهجمات الأخيرة.. لماذا؟

الاتصالات الفلسطينية