وزير الزراعة: العمل جارٍ لمنع استيراد البطيخ لحماية المنتج المحلي

الأغوار/سما/

أعلن وزير الزراعة رياض العطاري، أن العمل جارٍ مع الضابطة الجمركية، لمنع استيراد البطيخ، وذلك حماية للمنتج المحلي.

وقال العطاري في تصريح للوكالة الرسمية، عقب افتتاحه موسم حصاد البطيخ، في قرية العوجا شمال أريحا والأغوار الوسطى، بالتعاون مع محافظة أريحا، وعدد من ممثلي شركات الأعمال وقطاع الزراعة، لقد افتتحنا موسم حصاد هذا المنتج الذي غاب عن الزراعة في فلسطين لعدة سنوات، بفعل مجموعة عوامل، منها: إغراق السوق بالبطيخ الإسرائيلي، وحالة الطقس، وذلك بعد تشجيع المزارعين على أهمية هذا المنتج المشهود له على مستوى السوق العربي.

وأوضح، أن المساحات المخصصة لإنتاج البطيخ قدرت بـنحو 3200 دونم هذا العام، حيث فاقت النسبة 100%.

ودعا العطاري إلى التركيز على دعم المزارع الفلسطيني بالأشتال، وخلق فرص عمل، من خلال توفير خطوط ناقلة للمياه، والدخول إلى آلاف الدونمات الزراعية للأراضي الفلسطينية بالأغوار، ضمن خطة وزارة الزراعة مضاعفة الأراضي الزراعية خلال العام 2022.

من جانبه، أكد محافظ أريحا والأغوار جهاد ابو العسل اهتمام الرئيس محمود عباس ومتابعته، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزارة الزراعة، للقطاع الزراعي، خاصة في الأغوار، التي تتعرض لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، سواء خلال الموسم، أو في وقت الحصاد، عدا عن محاولات تسريب منتوجات الاحتلال إلى السوق الفلسطينية.

وأضاف أبو العسل أن الحكومة تبذل جهودا لتوفير أقصى الامكانات لدعم صمود المزارع في أرضه.