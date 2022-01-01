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ملتقى المثقفين المقدسي: متحف ياسر عرفات أفضل وأنشط مؤسسة ثقافية للعام 2022

الثلاثاء 10 مايو 2022 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملتقى المثقفين المقدسي: متحف ياسر عرفات أفضل وأنشط مؤسسة ثقافية للعام 2022



القدس المحتلة/سما/

 كرّم ملتقى المثقفين المقدسي، بالتعاون مع اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينين، متحف ياسر عرفات كأفضل وأنشط مؤسسة ثقافية فلسطينية لعام 2022 في فلسطين.

جاء ذلك في مهرجان زهرة المدائن للإبداع الثقافي من أجل القدس/ الخامس عشر 2022، اليوم الثلاثاء، والذي عقد بمقر وزارة شؤون القدس ببلدة الرام.

واستلم مدير متحف ياسر عرفات محمد حلايقة درعا تكريمية، ثم عرض الملتقى شريطا مصورا عن متحف ياسر عرفات.

وتم تكريم كوكبة من الكتاب والأدباء والفنانين المبدعين من أجل القدس، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مسؤول ملف القدس فيها عدنان الحسيني، وأمين عام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، ورئيس ملتقى المثقفين المقدسي.

#متحف ياسر عرفات

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