الرئيس عباس يقرر منح ميدالية الإنجاز لأربع فلسطينيات تقديرا لدورهن المتميز

رام الله/سما/

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تكريم عدد من السيدات الفلسطينيات بمنحهن ميدالية الإنجاز من وسام الرئيس محمود عباس، تقديراً لدورهن المتميز وسيرتهن النضالية المشرفة، وجهودهن كل في مجالها.

وسيصار إلى تقليد السيدات المكرمات خلال الفترة المقبلة، حيث قام سيادته بتقليد السيدة مها جريس السقا، ميدالية الإنجاز من وسام دولة فلسطين، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، تقديرا لدورها في الحفاظ على تراث شعبنا الفلسطيني، وفن التطريز، وجمع الاثواب الفلسطينية وعرضها من أجل التأكيد على أصالة وهوية الشعب الفلسطيني الثقافية، وروايته التاريخية على طريق الحرية والاستقلال.

والسيدات اللواتي سيقلدهن الرئيس ميدالية الإنجاز، بجانب السقا، هن: وداد قعوار، في مجال الحفاظ على التراث الفلسطيني، وهند جوهرية، في مجال العمل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وسلوى الحوت، في مجال العمل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

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