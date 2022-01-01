محافظة القدس: الاحتلال اعتقل 71 طفلا وأصاب العشرات خلال نيسان الماضي

القدس المحتلة/سما/

قالت محافظة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال المقدسيين ويمعن في التنكيل بهم، ويستهدف مدارسهم ومناهجهم الدراسية والمؤسسات الراعية لحقوقهم وأطرهم الاجتماعية.

وأضافت المحافظة في تقريرها حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال في محافظة القدس خلال شهر نيسان، إن نسبة الأطفال المقدسيين بين (0 -14 عاما) تبلغ نحو 39% من مجمل سكان المحافظة.

وتابعت إنه مع ارتفاع وتيرة انتهاكات الاحتلال في محافظة القدس خلال شهر نيسان/ ابريل الماضي، ارتفعت وتيرة الانتهاكات بحق الأطفال دون أي مراعاة لحقوقهم وأعمارهم.

وأشارت إلى ان الاحتلال يستهدف فئة الأطفال دون سن الـ 18 عاما بالاعتقالات المتكررة، وما يترتب عليها من إصدار قرارات إبعاد وحبس منزلي وأحكام بالحبس الفعلي دون مراعاة فئاتهم العمرية، إضافة لذلك استخدام القوة المفرطة بحقهم ما يؤدي لتسجيل العديد من الإصابات المختلفة شهريا.

حالات الاعتقال:

رصدت محافظة القدس في تقريرها، اعتقال نحو (71 طفلا)، أعلاها في تاريخ 15 نيسان، إذ اعتقل نحو 52 منهم بعد ضربهم والتنكيل بهم من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ونقلهم بحافلات خصصت لنقل المعتقلين من ساحة البراق إلى معسكر بالقرب من بلدة العيسوية ومنه إلى مركز شرطة المسكوبية، ومنعت الشرطة تقديم الاستشارات القانونية للمعتقلين، وتحويلهم للعلاج أو عرضهم على الطبيب بالرغم من وجود علامات الإصابات عليهم.

يشار إلى أنه وبحسب إحصائيات مركز معلومات وادي حلوة في القدس، تم اعتقال 3 أطفال/ أقل من جيل المسؤولية (أقل من 12 عاما)، و136 قاصرا.

قرارات محكمة الاحتلال الجائرة:

يلحق عمليات الاعتقال قرارات جائرة تصدر بحق الأطفال دون سن الـ (18 عاما)، وخلال شهر نيسان وثقت محافظة القدس إصدار سلطات الاحتلال العنصرية نحو 50 قرارا بالإبعاد بحق الأطفال عن المسجد الاقصى المبارك وباب العمود لمدة أسبوعين، وفرض غرامات مالية عليهم كشرط للإفراج عنهم.

كما وأصدرت محاكم الاحتلال (حكمين بالحبس الفعلي) بحق أطفال منها حكما بالاعتقال الإداري مع فرض غرامات ماليه عليهم.

الإصابات المسجلة:

سجلت محافظة القدس خلال شهر نيسان، عدة إصابات بين فئة الأطفال كان منها إصابة الشبل محمد إياد مطور برصاص معدني مغلف بالمطاط بالعين خلال مواجهات اندلعت في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى فقدانها.

كما سجلت نحو 24 إصابة لأطفال نتيجة اعتداءات الاحتلال على الأهالي بشكل عشوائي في 15 نيسان خلال اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى المبارك.

الاعتداء على طلبة المدارس في القدس:

رصدت محافظة القدس إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي في تاريخ 4 نيسان، على تفتيش حقائب طلاب من "ثانوية الأقصى الشرعية" عند باب حطة وبيده أداة حادة، وحاول وضعها داخلها، لكن إدارة المدرسة أبلغت دائرة الأوقاف فورا.

كما واعتدت قوات الاحتلال في تاريخ 20 نيسان، على أستاذ مدرسة وثلاثة طلاب واعتقلتهم من منطقة باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، واقتادتهم إلى مركز التحقيق.

الجداول المرفقة توضح الانتهاكات بحق الأطفال المقدسيين خلال شهر نيسان/ ابريل الماضي، والمعلومات الواردة بها حسب تقارير انتهاكات الاحتلال التي رصدتها محافظة القدس في تقريرها.

حالات الاعتقال التي رصدت خلال نيسان

مكان الاعتقال

البند

التاريخ

قرب باب العمود

اختطاف الطفل أحمد عواد

6 نيسان

من منزل جدها في بلدة سلوان

الفتاة القاصر "ملاك وائل الزير"

6 نيسان

من بلدة سلوان

الفتى قُصي زيتون (17 عاماً)

7 نيسان

أثناء تواجده بباب العمود

اعتقال الفتى "محمد دياب"

7 نيسان

من منطقة باب العمود بعد اعتداء القوات عليه بالدفع والضرب.

اعتقال فتى

12 نيسان

من مُحيط باب العمود بالقدس المحتلة

الفتى محمد طه (14عاماً)

14 نيسان

من المسجد الأقصى

اعتقال 50 قاصراً- دون سن الـــ 18

15 نيسان

من أحد أبواب المسجد الأقصى

الفتى محمد عاشور (15 عاماً)

15 نيسان

من سطح قبة الصخرة

اعتقال طفل

15 نيسان

من المسجد الأقصى

الفتاة ملك عواد

17 نيسان

من منطقة باب حطة

اعتقال فتاة

17 نيسان

من منطقة باب الأسباط

اعتقال فتيين

19 نيسان

في منطقة باب حُطة بالبلدة القديمة

اعتقال ثلاثة طلاب

20 نيسان

من منطقة باب الساهرة

اعتقال فتيين قاصرين

22 نيسان

من القدس

الفتى "خالد ادكيدك"

24 نيسان

أثناء تواجده في منطقة باب الساهرة

الطفل "صهيب أبو ناب" (14 عامًا)

26 نيسان

استدعاء للتحقيق

"أحمد منصور زاهدة " (12 عامًا)

25 نيسان

بحجة نَزعهِ علم الاحتلال عن مركبة شرطة الاحتلال.

اعتقال أحد الأطفال (14 عاماً)

28 نيسان

قرارات الإبعاد بحق الأطفال

منطقة الإبعاد

مدة الفترة

البند

التاريخ

عن المسجد الأقصى المُبارك وباب العمود

مدة نصف شهر

50 قاصراً- دون سن الـــ 18

15 نيسان

أحكام السجن الفعلي

مدة الاعتقال

البند

التاريخ

الاعتقال الاداري لمدة 3 أشهر

الفتى "يوسف محمود طه” (18 عام)

1 نيسان

السجن الفعلي لمدة (12 شهراً)

غرامة مالية بقيمة (3500 شيكل).

الفتى "محمود الهدرة"

2 نيسان

الإصابات المسجلة بحق للأطفال

البند

التاريخ

أُصيب الشِّبْل “محمد إياد مطور” برصاص مطاطي بالعين في بلدة الرّام شمال القدس المحتلة من قِبل قوات الاحتلال. ما أدى إلى فقد عينه.

8 نيسان

اِعتدت قوات الاحتلال على طفل في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

14 نيسان

ذَكَّرَت مصادر طبية أنها تعاملت مع (158 إصابة) تم نقل 80% منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج السريري وإجراء عمليات صغرى لهم، رصد من بينهم 24 طفلا، خلال المواجهات التي اندلعت في المسجد الأقصى المُبارك وسط إغلاق أبوابه ومنع المُصلين من الدخول إلى باحاته.

15 نيسان

اعتدت شرطة الاحتلال على شاب مقدسي برِفقة طفلته في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة.

20 نيسان

الاعتداءات على المدارس والطلبة خلال نيسان

البند

التاريخ

الموقع

4 نيسان

قام أحد أفراد شرطة الاحتلال بتفتيش حقائب طلاب من “ثانوية الأقصى الشرعية” عند باب حطة وبيده أداة حادة، وحاول وضعها داخل حقائب الطلاب، حيثُ قامت إدارة المدرسة بإبلاغ دائرة الأوقاف بما حصل.

مدرسة ثانوية الأقصى الشرعية

20 نيسان

الاعتداء على أستاذ مدرسة وثلاثة طلاب واعتقالهم في منطقة باب حُطة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، واقتادتهم إلى مركز التحقيق.

في منطقة باب حُطة

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