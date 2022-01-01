  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية: خلافات بين بينيت والمنظومة الأمنية والعسكرية بسبب حماس والسنوار

الثلاثاء 10 مايو 2022 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: خلافات بين بينيت والمنظومة الأمنية والعسكرية بسبب حماس والسنوار



القدس المحتلة/سما/

 كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، عن وجود خلافات بين رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت و المؤسستين العسكرية والأمنية فيما يتعلق بالتعامل مع موجة العمليات الأخيرة.

وذكرت القناة أن الجيش وجهاز أمن الاحتلال "الشاباك" أكدا خلال اجتماع تقييمي عقد مساء الإثنين على أن المصلحة الإسرائيلية تقتضي الاستمرار في "سياسة التفريق"، والفصل بين الساحات.


 
وأوضح رئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي ورئيس "الشاباك" رونين بار أن السنوار لا يقود موجة العمليات الحالية، ولا يجب وصفه على هذا النحو؛ لأن هذا سيعزز من مكانته فقط.

ومن ناحية أخرى، يعتقد المستوى السياسي برئاسة بينيت على رأسه أن هناك انخراطًا كبيرًا جدًا لحركة حماس في الأحداث الأخيرة، التي بدأت قبل أشهر، وذلك من خلال التحريض والتشجيع على ما جرى في الأقصى تحديدًا، إذ يرى بينيت أن دور حماس هو الأكبر وعليها أن تدفع ثمن.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي قوله: "من الحكمة التفريق بين الساحات، لكن السماح ليحيى السنوار بأن يفرق بين الساحات لدينا – فهذا أقل حكمة، لا يمكن لغزة أن تبقى محصنة – وهي تحاول إشعال جبهة الضفة الغربية والمسجد الأقصى".

#نفتالي بينيت

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: هذا ما رفعه الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي عن علاقة السنوار بتنفيذ العمليات الأخيرة

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

شاهد: السفير الروسي في بولندا يتعرض لاعتداء وموسكو تعلق

"عربات النار".. جيش الاحتلال يطلق أوسع مناورات وأطولها زمنا

معاريف: موجة العمليات الحالية محبطة ومستمرة وهذه أبرز نقاط الضعف..

خلال حملة واسعة.. الاحتلال يعتقل مئات العمال في مدن الداخل (صور)

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

e56d801f-5234-408c-81f5-c7aa5ea71bac

شاهد: "القسام" تعرض أسلحة دخلت الخدمة لأول مرة خلال معركة "سيف القدس"

يديعوت تكشف ما يخيف "إسرائيل": وتعترف حماس لم تهزم واغتيال السنوار سيجرنا لمواجهة فاشلة

حرب

هل تجرؤ إسرائيل على احتلال القطاع؟.. جنرال: “نخشى من التورّط بعملية برية بغزة”

“تركب الموجة ولا تقودها”.. الجيش الإسرائيلي يرفض تحميل حماس مسؤولية الهجمات الأخيرة.. لماذا؟

قناة عبرية: بايدن قد يزور "القدس الشرقيّة" ومستشفى المقاصد دون موافقة اسرائيل

الاتصالات الفلسطينية