قناة عبرية: خلافات بين بينيت والمنظومة الأمنية والعسكرية بسبب حماس والسنوار

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، عن وجود خلافات بين رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت و المؤسستين العسكرية والأمنية فيما يتعلق بالتعامل مع موجة العمليات الأخيرة.

وذكرت القناة أن الجيش وجهاز أمن الاحتلال "الشاباك" أكدا خلال اجتماع تقييمي عقد مساء الإثنين على أن المصلحة الإسرائيلية تقتضي الاستمرار في "سياسة التفريق"، والفصل بين الساحات.





وأوضح رئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي ورئيس "الشاباك" رونين بار أن السنوار لا يقود موجة العمليات الحالية، ولا يجب وصفه على هذا النحو؛ لأن هذا سيعزز من مكانته فقط.

ومن ناحية أخرى، يعتقد المستوى السياسي برئاسة بينيت على رأسه أن هناك انخراطًا كبيرًا جدًا لحركة حماس في الأحداث الأخيرة، التي بدأت قبل أشهر، وذلك من خلال التحريض والتشجيع على ما جرى في الأقصى تحديدًا، إذ يرى بينيت أن دور حماس هو الأكبر وعليها أن تدفع ثمن.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي قوله: "من الحكمة التفريق بين الساحات، لكن السماح ليحيى السنوار بأن يفرق بين الساحات لدينا – فهذا أقل حكمة، لا يمكن لغزة أن تبقى محصنة – وهي تحاول إشعال جبهة الضفة الغربية والمسجد الأقصى".