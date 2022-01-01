بلدية خان يونس توائم شارعًا لخدمة ذوي الإعاقة غرب المخيم

خانيونس / سما /

أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مواءمة أحد الشوارع الترابية في حي البراق غرب المخيم لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن القاطنين في المنطقة تخفيفاً عن كاهلهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة المحاصر.

وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة أهمية مواءمة الشارع المذكور لدعم وإسناد تلك الفئة وتلبية احتياجاتها ولدمجهم في المجتمع، لافتًا إلى أن البلدية تبذل قصارى جهدها لتطوير كافة شوارع خان يونس والنهوض بواقعها نحو الأفضل، وتنفيذ برامج وخطط من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للسكان لتجاوز الظروف الراهنة.

وشدد د. البطة أن البلدية بادرت لمواءمة ورصف الشارع المذكور وتهيئته بالكامل من نقطه تلاقيه مع شارع أحمد ياسين "البحر" شمالاً وصولاً إلى منزل الجريح شريف أبو مسلم والذي يقع جنوب حي البراق، وكذلك لخدم مجموعة من ذوي الإعاقة في المنطقة ذاتها للتخفيف من معاناتهم التي استمرت سنوات طوال، مشيرًا إلى أن البلدية حرصت على إتمام أعمال رصف الطريق ليتمكن ذوو الإعاقة من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وفي ذات السياق أوضح مسؤول ملف صيانة الطرق بالبلدية م. عبد الله خلف أن أعمال التطوير شملت تعديل مناسيب الشارع وتسوية التربة ورصف بلاط الأنترلوك بمساحة (1000) متر مربع، معبرًا عن أمله بأن تتمكن بلدية خان يونس من تأمين الدعم الكامل لخدمة أكبر عدد ممكن من ذوي الاعاقة في المدينة وتقديم كافة الخدمات لهم لتسهيل ظروف حياتهم.