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مستوطنون يقتلعون 17 غرسة زيتون ويحطمون غرفة زراعية ببلدة كفر الديك

الثلاثاء 10 مايو 2022 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

أقدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على اقتلاع وتكسير 17 غرسة زيتون وتخريب غرفة زراعية، تعود ملكيتها للمواطن علي عبد الحميد الأحمد، شمال بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال المواطن علي الأحمد، إن المستوطنين قاموا باقتلاع وتكسير 17 غرسة زيتون تتراوح أعمارها ما بين 4-6 سنوات، وتخريب غرفة زراعية بمنطقة خربة سوسية شمال البلدة، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء الرابع على أرضه من قبل المستوطنين خلال هذا العام.

بدوره، حمل محافظ سلفيت عبد الله كميل الاحتلال تبعات عنف المستوطنين المتواصل، مؤكدا ضرورة محاسبة المستوطنين المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ودعا الأهالي للصمود والثبات فوق أراضيهم المهددة والتواصل الدائم مع مؤسسة المحافظة والمؤسسات الرسمية والأهلية المتخصصة والهيئات المحلية في حال حدوث اي انتهاك من قبل الاحتلال والمستوطنين.

#مستوطنون #سلفيت #كفر الديك

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