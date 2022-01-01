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أخوان بريطانيان يصبحان أبوين لأول مرة في أقل من ساعتين على يد قابلة واحدة

الثلاثاء 10 مايو 2022 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخوان بريطانيان يصبحان أبوين لأول مرة في أقل من ساعتين على يد قابلة واحدة



وكالات / سما /

أصبح أخوان بريطانيّان أبوين لأول مرة في غضون ساعتين بمستشفى وورسيسترشاير الملكي في إنجلترا.

وغداة عيد الفصح رزق جورج روبنسون وهايلي بوكينغ طفلا أسمياه أوليفر جيمس، وبعد أقل من ساعتين، رزق جو وإيلي روبنسون طفلا أسمياه ريجينالد جيوفري.

ووصف الأخوان روبنسون من منطقة ريديتش جنوبي برمنغهام، التجربة "بالساحرة".

وولد الطفلان على يد القابلة نفسها واسمها إيمي تيرنر، والتي تصادف أنها كانت في ذلك اليوم تحتفل بعيد ميلادها الثالث والثلاثين.

وبلغ وزن الطفل أوليفر 3.6 كيلوغرامات وقت ولادته في اليوم المتوقع لذلك، بينما بلغ وزن ريجينالد 3.2 كيلوغرامات وقت ولادته والتي جاءت قبل خمسة أيام من اليوم المتوقع.

ويعمل الأخوان معا في شركة لتشذيب الأشجار، ومن المتوقع أن يصيرا عَمّين في وقت لاحق من العام الجاري ذلك أن أخاهما الأكبر توم ينتظر مولوده البكر في سبتمبر المقبل.

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