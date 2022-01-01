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شابة جزائرية تفاجئ الفنان السوري عباس النوري بهدية ورسالة

الثلاثاء 10 مايو 2022 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شابة جزائرية تفاجئ الفنان السوري عباس النوري بهدية ورسالة



وكالات / سما /

فاجأت إحدى الشابات في الجزائر الفنان السوري عباس النوري حين استقبلته بهدية كانت عبارة عن نسخة من القرآن، إضافة إلى الورود مع رسالة قدمتها له لحظة وصوله إلى الجزائر.

وقال النوري في تصريح لقناة "النهار" في مطار الجزائر: "أحلى شيء رأيته منذ وصولي إلى الجزائر صبية اسمها خلود، أهدتني نسخة من القرآن الكريم وورود وأعطتني رسالة".

وكان الفنانان السوريان عباس النوري ونزار أبو حجر، (المعروفين بأبو عصام وأبو غالب في مسلسل باب الحارة)، وصلا ظهر اليوم إلى الجزائر، بدعوة من مهرجان، امدغاسن، السينمائي الدولي في طبعته الثانية.

وأعرب النوري عن سعادته بخوض تجارب سينمائية جديدة، والتعرف إلى نتاجات شباب جدد.

#الجزائر #عباس النوري #القرآن الكريم

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