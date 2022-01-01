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فوائد ارتداء الكمامة بالصيف

الثلاثاء 10 مايو 2022 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوائد ارتداء الكمامة بالصيف



وكالات / سما /

يمكن أن يكون ارتداء القناع مزعجًا جدًا خاصةً في فصل الصيف، حيث يسبب العرق بحدوث حكة وهو أمر مزعج للغاية، ولكن هل تعلم أن الرطوبة الناتجة داخل القناع مفيدة لك، حيث تساعد في الوقاية من فيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسى الأخرى ومكافحتها، لذلك من الأمان بالنسبة لك ارتداء الكمامة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- لماذا يساعد ارتداء القناع في الوقاية من الأمراض ؟

أجرى معهد السكر وأمراض الجهاز الهضمي والكلى بالهند (NIDDK) بحثًا عن ارتداء الكمامة الذى يزيد من الرطوبة داخلها وفائد استنشاق الهواء المحمل بتلك الرطوبة، حيث تشير نتائج البحث إلى أن الرطوبة هي أحد الأسباب التي تجعل ارتداء الأقنعة يُقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا والتقليل من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام، لأن الباحثون وجدوا أن ترطيب الجهاز التنفسي أمر رائع لجهاز المناعة.

من جانبه، قال المؤلف الرئيسي للدراسة أدريان باكس إن أقنعة الوجه تزيد من شدة الرطوبة في الهواء المستنشق وهذا مفيد لترطيب الجهاز التنفسي ما يترتيب عليه الوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد، كما تساعد مستويات الرطوبة العالية في تخفيف شدة الأنفلونزا.

- فوائد الرطوبة داخل الكمامة

المستويات العالية من الرطوبة تعزز إنتاج بروتينات خاصة تسمى "الإنترفيرون" وهى مفيدة لمحاربة الفيروسات، وهذا السبب في أن المواسم الباردة قد تزيد فيها مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بسبب انخفاض مستويات الرطوبة في الطقس البارد وبالتالي تنتقل عدوى هذا الفيروس بكل سهولة، لذلك فإن الأقنعة فعالة للغاية في الحماية من فيروس كورونا لأنها تخلق بيئة رطبة وتسمح لك باستنشاق الهواء الرطب، حيث يمكنك ارتداء قناعين لتحقيق ذلك.

#الكمامة #الصيف #الصحة #العرق #الحكة #كورونا

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