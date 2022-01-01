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أفضل 5 أطعمة تناولها لتهدئة الغثيان

الثلاثاء 10 مايو 2022 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أفضل 5 أطعمة تناولها لتهدئة الغثيان



وكالات / سما /

نجد أنفسنا جميعًا نعاني من موجة عرضية من مشاكل البطن "عسر الهضم أو ارتداد الحمض الطفيف أو الغثيان أو الانتفاخ أو الغازات"، في بعض الأحيان يمكن أن تظهر أعراض مثل الغثيان في أوقات غير مناسبة، وهناك أطعمة معينة لاضطراب المعدة سوف تساعدك على تهدئة الغثيان في أسرع وقت ممكن، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 – زنجبيل

هذا النبات له تاريخ لا يصدق من التوصية به كعلاج للغثيان، تتمحور معظم أبحاث الزنجبيل ، حول قدرته على قمع الغثيان المرتبط بفترة التعافي بعد الجراحة ، والحمل ، والعلاج الكيميائي للسرطان ، وأحيانًا دوار الحركة.

2 – الموز

الموز الأصفر مع بضع بقع بنية صغيرة على قشرته هو أفضل مرحلة للنضج للمساعدة في القضاء على الغثيان.

3 -خبز محمص

هذا الطعام النشوي خفيف بدرجة كافية بحيث لا يربك حواسك عند الحاجة إلى وجبة خفيفة أو كجزء من وجبة ، مما يجعله أحد أفضل الخيارات للأطعمة لاضطراب المعدة، الأطعمة الأكثر حيادية التي لا تعطي طعمًا أو رائحة قوية عادة ما يتحملها الأشخاص الذين يعانون من الغثيان بشكل جيد.

4 - الشوربة

يجب أن يكون من السهل تناول هذا الشراب المهدئ والخفيف جدًا دون إزعاج معدتك، مع المساهمة في تحقيق أهدافك المائية .،ابحث عن خيارات مرق منخفضة أو منخفضة الصوديوم ، سواء كانت نباتية أو حيوانية.

5 – المعجنات

المعجنات الصلبة هي خيار سهل للغاية لتناول الوجبات الخفيفة إذا أصبت بالغثيان، المعجنات مقرمشة ويمكن الاستمتاع بها ببطء أثناء الجلوس للاسترخاء بينما يهدأ الغثيان، إنها مثال آخر على طعام سهل الهضم مع نكهة خفيفة ولا توجد روائح كريهة.

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