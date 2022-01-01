واتساب يطلق 3 خصائص جديدة

وكالات / سما /

أطلق تطبيق التراسل الفوري "واتساب" 3 تحديثات جديدة؛ لكسب أكبر عدد من المستخدمين، وذلك بعد تنافس العديد من المنصات على تقديم المزايا للمستخدمين.

وتتضمن التحديثات الثلاثة خدمات استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل، وإمكانية مشاركة الملفات الضخمة لما يصل حجمه إلى 2 غيغابايت، ومضاعفة الحجم الأقصى للمحادثات الجماعية من 256 إلى 500 مشارك.

وستتيح ميزة استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل في واتساب لمستخدمي التطبيق التفاعل بطريقة أسرع من العادية، خصوصا أنها خدمة موجودة على تطبيقات أخرى مثل "ماسنجر" و"سلاك" و"تليغرام".

ويذكر أن واتساب كان أضاف الشهر الماضي ميزة جديدة سمحت لمستخدميه بزيادة عدد الأشخاص الذين بوسعهم المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية من ٨ أشخاص إلى 32 مشتركاً.

ويشار إلى أن تطبيق "تليغرام" يعد المنافس الأقرب لـ"واتساب"، حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 500 مليون مستخدم نشط.