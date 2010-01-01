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الأسير علي الحروب يواجه تفاقما جديدا في وضعه الصحي

الثلاثاء 10 مايو 2022 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواجه إن الأسير علي الحروب (49 عاما) من دورا جنوب الخليل، تفاقما جديدا في وضعه الصحي، وذلك بعد عام على خضوعه لعملية جراحية، تم خلالها استئصال كتلة من صدره.

وقال نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه ومنذ عدة أيام بدأ الحروب يعاني من تورم شديد في ذراعه وتغيير في اللون، وألم في الصدر، مشيرا إلى أن إدارة السجن تماطل في إجراء الفحوصات الطبية له.

وأضاف أن الأسير حروب يعاني من مشاكل صحية منذ قرابة العامين، وماطلت إدارة سجون الاحتلال في علاجه كما العديد من الأسرى المرضى، وذلك في إطار سياساتها التنكيلية الممنهجة وأبرزها الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).

يُشار إلى أن الأسير حروب معتقل منذ عام 2010، وهو محكوم بالسّجن لمدة 25 عاما، وهو واحد من بين نحو 600 أسير يعانون من أمراض ومشاكل صحية بدرجات متفاوتة، منها 22 أسيرا يواجهون الإصابة بالسرطان والأورام.

#نادي الأسير #الاسير علي الحروب

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