رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء:

"يديعوت أحرونوت":

- الحكومة في معركة البقاء

- الامتحان الأول لحجب الثقة: الحكومة نجحت بإفشال المعارضة

- عائلات قتلى "عملية العاد": الأسرى في مخيم صيفي وكفى دلالا لهم

- عضو كنيست من الحرديم: يجب تفجير المحكمة العليا

- مكشوفون على خط التماس مع الضفة: الجنود يجلسون على كراسي لمنع دخول الفلسطينيين الى إسرائيل

"معاريف":

- انتصار للائتلاف الحكومي في الكنيست

- اليوم ستقرر القائمة الموحدة اذا ما كانت ستبقى في الائتلاف الحكومي

- التحدي القادم: التصويت بالقراءة التمهيدية لحل الكنيست

- تعيين مسلم قاضيا في المحكمة العليا

- خلال شهر رمضان.. مئات المعتقلين ومنع 223 فلسطينيا من دخول الحرم القدسي لمدة ستة شهور

- إمام مسجد اللد متهم بالتحريض في الأقصى

- موقف الجيش الذي قدم للقيادة السياسية: حماس لا تقف وراء العمليات الأخيرة

"هآرتس":

- الجيش يواصل الدفاع عن نتائج عملية "حارس الأسوار" ويجد صعوبة في تحليل الواقع

- الملك الأردني يلتقي مع بايدن على خلفية التوتر في الحرم القدسي

- بينيت يدرس سيناريوهات حل الكنيست والذهاب الى انتخابات مبكرة

- ناشطة من أجل عودة نتنياهو للسلطة تقف وراء تهديد عائلة بينيت بالقتل