فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء:
"يديعوت أحرونوت":
- الحكومة في معركة البقاء
- الامتحان الأول لحجب الثقة: الحكومة نجحت بإفشال المعارضة
- عائلات قتلى "عملية العاد": الأسرى في مخيم صيفي وكفى دلالا لهم
- عضو كنيست من الحرديم: يجب تفجير المحكمة العليا
- مكشوفون على خط التماس مع الضفة: الجنود يجلسون على كراسي لمنع دخول الفلسطينيين الى إسرائيل
"معاريف":
- انتصار للائتلاف الحكومي في الكنيست
- اليوم ستقرر القائمة الموحدة اذا ما كانت ستبقى في الائتلاف الحكومي
- التحدي القادم: التصويت بالقراءة التمهيدية لحل الكنيست
- تعيين مسلم قاضيا في المحكمة العليا
- خلال شهر رمضان.. مئات المعتقلين ومنع 223 فلسطينيا من دخول الحرم القدسي لمدة ستة شهور
- إمام مسجد اللد متهم بالتحريض في الأقصى
- موقف الجيش الذي قدم للقيادة السياسية: حماس لا تقف وراء العمليات الأخيرة
"هآرتس":
- الجيش يواصل الدفاع عن نتائج عملية "حارس الأسوار" ويجد صعوبة في تحليل الواقع
- الملك الأردني يلتقي مع بايدن على خلفية التوتر في الحرم القدسي
- بينيت يدرس سيناريوهات حل الكنيست والذهاب الى انتخابات مبكرة
- ناشطة من أجل عودة نتنياهو للسلطة تقف وراء تهديد عائلة بينيت بالقتل