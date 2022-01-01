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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 10 مايو 2022 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء:

"يديعوت أحرونوت":

- الحكومة في معركة البقاء  

- الامتحان الأول لحجب الثقة: الحكومة نجحت بإفشال المعارضة  

- عائلات قتلى "عملية العاد": الأسرى في مخيم صيفي وكفى دلالا لهم  

- عضو كنيست من الحرديم: يجب تفجير المحكمة العليا  

- مكشوفون على خط التماس مع الضفة: الجنود يجلسون على كراسي لمنع دخول الفلسطينيين الى إسرائيل  

"معاريف":

- انتصار للائتلاف الحكومي في الكنيست  

- اليوم ستقرر القائمة الموحدة اذا ما كانت ستبقى في الائتلاف الحكومي  

- التحدي القادم: التصويت بالقراءة التمهيدية لحل الكنيست  

- تعيين مسلم قاضيا في المحكمة العليا  

- خلال شهر رمضان.. مئات المعتقلين ومنع 223 فلسطينيا من دخول الحرم القدسي لمدة ستة شهور  

- إمام مسجد اللد متهم بالتحريض في الأقصى  

- موقف الجيش الذي قدم للقيادة السياسية: حماس لا تقف وراء العمليات الأخيرة  

"هآرتس":

- الجيش يواصل الدفاع عن نتائج عملية "حارس الأسوار" ويجد صعوبة في تحليل الواقع  

- الملك الأردني يلتقي مع بايدن على خلفية التوتر في الحرم القدسي  

- بينيت يدرس سيناريوهات حل الكنيست والذهاب الى انتخابات مبكرة  

- ناشطة من أجل عودة نتنياهو للسلطة تقف وراء تهديد عائلة بينيت بالقتل

#الصحف الإسرائيلية

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