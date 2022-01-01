مالك تشيلسي الجديد يدرس ضم ثلاثي إنجلترا

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بنية تود بويلي مالك تشيلسي المستقبلي, التعاقد مع لاعبين جدد في الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المتوقع أن يحصل بويلي على ملكية تشيلسي في المستقبل القريب، ليُنهي فترة حكم رومان أبراموفيتش التي استمرت "19 عاما".

وبحسب تقرير نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المالك الجديد ينوي إعادة بناء تشيلسي بالعمود الفقري لمنتخب إنجلترا.

وأوضحت "ديلي ميل", أن بويلي يرغب في ضم الثلاثي هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد، وديكلان رايس لاعب وسط وست هام، وهاري كين مهاجم توتنهام.

وأشارت إلى أن تشيلسي يحتاج إلى التدعيم في مراكز اللاعبين الثلاثة بالفعل، إذ أن الاهتمام بماغواير يأتي بعد اقتراب رحيل الثنائي أنطونيو روديغر وأندرياس كريستينسن من الرحيل في الصيف، مع نهاية عقديهما، في الوقت الذي يحتاج فيه للاعب وسط، لعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الإيطالي جورجينيو.

أما بالنسبة لكين، فيرى المالك الجديد أن البلجيكي روميلو لوكاكو لم يوفق مع تشيلسي حتى الآن، في حين أن الأول أكثر شراسة واعتيادا على أجواء الملاعب الإنجليزية.