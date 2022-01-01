الاحتلال يهدم منزل عائلة الرجبي بسلوان

القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، ظهر اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الرجبي في حي عين اللوزة بسلوان، وذلك بعد أن طردت الأهالي منه.

وتحاصر قوات الاحتلال، منذ صباح اليوم البناية، واقتحمت قوات الاحتلال بفرقها المختلفة برفقة طواقم البلدية وآلياتها بلدة سلوان، وانتشرت في حي عين اللوزة ثم حاصرت بناية الرجبي بالكامل لهدمها.

فارس الرجبي أوضح ان قوات الاحتلال فجرا ابواب البناية، البعض كان نائما والآخر توجه الى المدارس، اخرجونا بالقوة ومنعونا اخذ اغراضنا، سمحوا للنساء بالتواجد وتفريغ الشقق.

واضاف الرجبي ان البناية قائمة منذ 18عاما، مؤلفة من ٥ شقق سكنية وطابق سفلي محلات تجارية.

وأضاف ان العائلات حاولت منذ سنوات ترخيص البناية والتوجه الى المحاكم المختلفة، لكن كل ذلك رفض واقرت المحاكم عملية الهدم.

واعتدت قوات الاحتلال على الشبان المتواجدين في محيط البناية بالدفع والضرب عدة مرات لابعادهم عن المكان