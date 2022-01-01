  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تتخذ إجراءات تحسبا لاغتيال السنوار

الثلاثاء 10 مايو 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تتخذ إجراءات تحسبا لاغتيال السنوار



غزة/ سما /

أكدت حركة حماس اليوم الثلاثاء أنها تتخذ إجراءات في ظل التحريض الإسرائيلي على اغتيال يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة.

ولم تكشف الحركة عن تفاصيل تلك الإجراءات.

وقال حازم قاسم متحدث باسم حركة حماس لقناة الغد “نتابع كل التطورات الميدانية المتعقلة بمناورة الحرب التي يجرها الاحتلال الإسرائيلي لمدة شهر والتطورات السياسية والتحريض على غزة وخاصة رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار”.

وأضاف قاسم “نتخذ خطوات بهذا الخصوص لمنع الاحتلال مباغته المقاومة في غزة وجزء منها إعلان الغرفة المشتركة رفع حالة الجهوزية والتأهب لمواجهة أي طارئ يمكن أن يقوم به الاحتلال “.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس “أن أي حماقة يرتكبها الاحتلال سيتفاجئ من حجم وطريقة رد المقاومة بشكل موحد”.

وقال قاسم “قلنا للجميع أن التحريض ضد السنوا أو أي من قيادة المقاومة لن تخيفنا وسنواصل القيام بواجبنا بحماية الأقصى ونصرة أهلنا المقدسيين”.

وشدد قاسم أن تهديدات الاحتلال لن توقف مسار المقاومة، محملا الاحتلال المسؤولية عن تداعيات أي حماقة قد يرتكبها الاحتلال”.

وأعلنت قيادة الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية الاثنين عن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية بالتزامن مع إعلان الاحتلال عن انطلاق مناورة شهر الحرب أسماها “عربات النار”.

وأكدت قيادة الغرفة المشتركة أنها في حالة انعقادٍ دائم لرصد ومتابعة سلوك الاحتلال تحسباً لقيامه بارتكاب أية حماقة ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، انطلاق مناورة عسكرية تحاكي مواجهة على عدة جبهات، وذلك لرفع جهوزية الجيش لأي طارئ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “بدأ الجيش هذا الأسبوع المناورة العسكرية واسعة النطاق “عربات النار” التي ستستغرق شهرا كاملا، لمحاكاة سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع، جوًا، بحرا، برا وسيبرانيا”.

وأضاف بيان الجيش “حيث تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والهيئات ووحدات الجيش، كجزء من التمرين، واعتبارا من 9 مايو 2022 وخلال الشهر، ستكون هناك حركة نشطة غير اعتيادية لقوات الأمن: مركبات عسكرية ومدرعات، وطائرات، وسفن حربية”.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: هذا ما رفعه الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي عن علاقة السنوار بتنفيذ العمليات الأخيرة

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

شاهد: السفير الروسي في بولندا يتعرض لاعتداء وموسكو تعلق

"عربات النار".. جيش الاحتلال يطلق أوسع مناورات وأطولها زمنا

خلال حملة واسعة.. الاحتلال يعتقل مئات العمال في مدن الداخل (صور)

كاتب إسرائيلي يحذر من تداعيات "تصفية السنوار"

غانتس يهدد بإنهيار الاقتصاد الفلسطيني في حال عدم استقرار الوضع الأمني

الأخبار الرئيسية

حرب

هل تجرؤ إسرائيل على احتلال القطاع؟.. جنرال: “نخشى من التورّط بعملية برية بغزة”

“تركب الموجة ولا تقودها”.. الجيش الإسرائيلي يرفض تحميل حماس مسؤولية الهجمات الأخيرة.. لماذا؟

قناة عبرية: بايدن قد يزور "القدس الشرقيّة" ومستشفى المقاصد دون موافقة اسرائيل

مصادر في المقاومة تكشف عن طبيعة الاستنفار لعناصرها في قطاع غزة

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن رفع حالة التأهب والجهوزية

الاتصالات الفلسطينية