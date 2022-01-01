الشاطئ يهاجم مدرب الأهلي ويصف تصريحه بالسفيه والتافه

غزة / سما /

أصدرت إدارة نادي خدمات الشاطئ، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، رداً على تصريحات توفيق الهندي، المدير الفني للأهلي الفلسطيني، بحق النادي، عقب الخسارة أمام فريق الهلال، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري الممتازة.

وفيما يلي بيان خدمات الشاطئ :

"تفاجئنا في ادارة نادى خدمات الشاطئ بالتصريح الصحفي السفيه الصادر من مدرب نادى الأهلي الفلسطيني توفيق الهندي بعد هزيمته أمام نادى الهلال والذي اتهم الحكام بمجاملة نادى الشاطئ ألم يعلم هذا المدرب بأن نادى الشاطئ هو الوحيد هذا الموسم الذي هزم مرتين اداريا بعد تقارير من الحكام اين المجاملة يا سيد توفيق ان هذه الاساءة من هذا المدرب تدل على الغل والحقد الذي يعاني منه هذا الشخص الذي لا يعرف من هم كوادر وجماهير وتاريخ نادى الشاطئ".

"وبعيدا عن هذا التصريح التافه الذي صدر عن شخص لا يعرف ماذا يقول وللعلاقة الاخوية التي تربطنا بالأخوة في نادى الأهلي فإننا في ادارة نادى الشاطئ نحمل إدارة الأهلي الحالية مسئولية هذه الاساءة ونطالب باعتذار رسمي لمخيم ولجماهير نادى الشاطئ لأننا لن نتحمل تداعيات هذه السفاهة من شخص لا داعي لوصفه".

والله من وراء القصد