  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تضاعف الخطورة على حياة الأسير ناصر أبو حميد مع بدء تلقيه العلاج الكيميائي

الثلاثاء 10 مايو 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن هناك تضاعف في الخطورة على حياة الأسير ناصر أبو حميد، والذي تلقى أولى جلسات العلاج الكيميائي أمس، وفقا لما أبلغ به محامي الهيئة فواز شلودي، والذي لم يتمكن من زيارته في سجن عيادة الرملة، نتيجة نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه".

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان أبو حميد آخذة بالتدهور بشكل سريع وغير مستقر، وبات يمر بمرحلة حرجة، خاصة بعدما تبين الانتشار السريع للمرض بجسده، وتحديدا في الرئة.

جدير ذكره بأن الأسير أبو حميد (49 عاما) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن خمسة مؤبدات و50 عاما، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، إضافة إلى أخ شهيد.

تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال كان آخرها خلال عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.

#هيئة الأسرى #الأسير ناصر أبو حميد

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: هذا ما رفعه الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي عن علاقة السنوار بتنفيذ العمليات الأخيرة

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

شاهد: السفير الروسي في بولندا يتعرض لاعتداء وموسكو تعلق

"عربات النار".. جيش الاحتلال يطلق أوسع مناورات وأطولها زمنا

خلال حملة واسعة.. الاحتلال يعتقل مئات العمال في مدن الداخل (صور)

كاتب إسرائيلي يحذر من تداعيات "تصفية السنوار"

غانتس يهدد بإنهيار الاقتصاد الفلسطيني في حال عدم استقرار الوضع الأمني

الأخبار الرئيسية

حرب

هل تجرؤ إسرائيل على احتلال القطاع؟.. جنرال: “نخشى من التورّط بعملية برية بغزة”

“تركب الموجة ولا تقودها”.. الجيش الإسرائيلي يرفض تحميل حماس مسؤولية الهجمات الأخيرة.. لماذا؟

قناة عبرية: بايدن قد يزور "القدس الشرقيّة" ومستشفى المقاصد دون موافقة اسرائيل

مصادر في المقاومة تكشف عن طبيعة الاستنفار لعناصرها في قطاع غزة

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن رفع حالة التأهب والجهوزية

الاتصالات الفلسطينية