18% من شاطئ غزة ملوث

غزة/ سما /

أعلنت سلطة المياه وجودة البيئة وبالتعاون مع وزارة الصحة في قطاع غزة، عن المناطق الملوثة بالصرف الصحي من شاطئ محافظات القطاع، وهي المناطق الملوثة بشكل مباشر بتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيًا إليها، وقد بلغ طول هذه المناطق نحو 7500م، وتشكل نحو 18% من طول الشاطئ، وذلك حسب الخريطة المرفقة.



جدير بالذكر أن هذا التحديد هو تحديد أولي معتمد على التفتيش المكاني وسيتبعه لاحقًا إجراء فحوصات مخبرية.



علمًا بأن سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الصحة تنفذان برنامجًا دوريًا لفحص وتقييم جودة مياه شاطئ محافظات غزة خصوصًا قبل وأثناء موسم الاصطياف.



جدير بالتنويه أن منظمة الصحة العالمية تبين في مصادرها بالخصوص بأن السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب في حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات العيون والاذن وتجويف الأنف والجلد، إضافة الى التهابات الجهاز الهضمي لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة.



وطلبت سلطة المياه، على جميع المصطافين عدم السباحة في المناطق الملوثة المعلنة لأجل صحتهم وسلامتهم.