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رونالدو يبلغ لاعبي مانشستر يونايتد بمستقبله

الثلاثاء 10 مايو 2022 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يبلغ لاعبي مانشستر يونايتد بمستقبله



وكالات / سما /

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، مع زملائه عن مستقبله، بعدما زعمت العديد من التقارير الصحفية أنه ينوي الرحيل عن "أولد ترافورد"، بسبب عدم تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو أبلغ زملاءه بأنه سيبقى مع الشياطين الحمر، إذا طلب منه الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني الجديد، عدم الرحيل.

وقالت مصادر مطلعة في مانشستر يونايتد، إن لا أحد يشعر بخيبة أمل في الفريق إزاء الموسم السيئ، أكثر من رونالدو، لكنه يرفض الرحيل رغم ذلك، ويريد المساعدة في إعادة النادي إلى دوري أبطال أوروبا، ومحاولة الفوز بلقب في الموسم المقبل.

وقال رونالدو لزملائه: "إذا كان المدرب الجديد لديه رأي مختلف، فلن يكون لدي مشاعر قاسية، ولن أندم على العودة إلى أولد ترافورد".

ويرغب العديد من اللاعبين الشباب في مانشستر يونايتد، وخصوصا أنتوني إيلانجا، في بقاء رونالدو لموسم آخر، لأنهم يعتقدون أن بإمكانهم التعلم منه.

#كريستيانو رونالدو #مانشستر يونايتد #اولد ترافورد #دوري أبطال أوروبا

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