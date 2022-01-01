مبابي يشعل تقارير ريال مدريد بزيارة مع حكيمي

وكالات / سما /

أشعل الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تقارير انتقاله إلى فريق ريال مدريد الإسباني، بزيارة إلى العاصمة الإسبانية، مدريد، رفقة المغربي أشرف حكيمي.

ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي في صفقة انتقال حر، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي، وتفيد عدة تقارير بأن الصفقة حسمت ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي، في الوقت الذي يأمل فيه باريس بإقناع اللاعب بتجديد العقد المبرم بين الطرفين.

صحيفة ماركا الإسبانية أفادت، اليوم الاثنين، بأن مبابي حط الرحال في مدريد رفقة حكيمي وشقيق اللاعب المغربي الذي كان ينشط في صفوف ريال مدريد من قبل، حيث يقضي اللاعب الفرنسي مع الثنائي يوماً في المدينة التي ينتمي إليها النادي الملكي.

وأشارت ماركا إلى أن وجود مبابي في مدريد أشعل التقارير التي تربطه بالريال، على بعد أقل من شهرين من وصول العقد الذي يربطه بإدارة باريس إلى خط النهاية.

ويعتبر مبابي الهدف الأبرز لإدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، خلال ميركاتو الصيف المقبل، وينوي الرئيس المدريدي أن يكون كيليان الجالاكتيكوس الجديد للوس بلانكوس خلال السنوات المقبلة.