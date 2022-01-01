مانشستر سيتي يتسبب في أزمة كبيرة لبرشلونة

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن انتقال النرويجي إيرلينج هالاند لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي أضر كثيراً بسوق انتقالات برشلونة الصيفي.

وأكدت التقارير الصحفية الإنجليزية صباح اليوم خبر انتقال إيرلينج هالاند لفريق مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي لم يترك تشافي بدون مهاجم دورتموند فحسب، بل تقلصت فرص انضمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني.

وارتبط اسم روبرت ليفاندوفسكي بالانتقال إلى برشلونة وسط رغبة اللاعب البولندي في خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ لن يسمح لهدافه المميز روبرت ليفاندوفسكي للرحيل في الصيف بعد فشل النادي في الحصول على خدمات هالاند الذي وضعته الإدارة كبديل للنجم البولندي.

وأكملت الصحيفة أن هناك حالة إحباط من جانب برشلونة حيث كان يتمنى التعاقد مع هالاند أو روبرت ليفاندوفسكي لتعزيز خط الهجوم، ولكن في نهاية المطاف لم يستطع البرسا تحقيق أهدافه الصيفية.

وأضافت “آس” أنه سيكون من الصعب التفاوض مع بايرن ميونخ للحصول على ليفاندوفسكي، فالنادي لن يترك نفسه بدون مهاجم هداف، مما يدفع البرسا للبحث عن بدائل أخرى بالتأكيد لن تكون مثل ماكينة الأهداف البولندية.