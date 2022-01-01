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الاتحاد الإفريقي يحدد مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 10 مايو 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الإفريقي يحدد مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا



وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الإثنين عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

وجاء في بيان للاتحاد الإفريقي: "يسر كاف أن يمنح المغرب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، على أن يكون موعد النهائي في 30 مايو 2022".

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنّه وبعد اتخاذ قراره بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة كان قد تلقى طلباً من الاتحاد السنغالي لكرة القدم للاسضافة وطلباً من الاتحاد المغربي.

وأشار "كاف" إلى أنّ الاتحاد السنغالي سحب طلبه مؤكداً أنّ المناقشات جارية حالياً للعودة إلى النظام القديم بإقامة النهائي من خلال مباراتي الذهاب والعودة.

#قمة الاتحاد الإفريقي #دوري أبطال إفريقيا #الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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