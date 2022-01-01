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أبو عريضة يحدد أهداف خدمات رفح في تكملة الموسم الحالي

الثلاثاء 10 مايو 2022 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عريضة يحدد أهداف خدمات رفح في تكملة الموسم الحالي



غزة / سما /

حدد إسلام أبو عريضة المدير الفني الجديد لنادي خدمات رفح الأهداف التي يسعى لتحقيقها خلال ما تبقى من مباريات الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وأكد أبو عريضة في تصريحات صحفية أن كل تفكير النادي والجهاز الفني مركز على الموسم القادم، إضافة لمحاولة تحسين مركز خدمات رفح على جدول الترتيب هذا الموسم، مع السعي لرفع مستوى بعض اللاعبين لبناء فريق قوي.

وأضاف أبو عريضة أن الجهاز الفني سيعمل على كل الجوانب الممكنة، والتعامل مع كل مباراة متبقية لوحدها خاصة أن الفريق يلعب بدون ضغوط ويحاول تحقيق مكاسب من الموسم الحالي.

وأشار أبو عريضة إلى أن خدمات رفح مَرَّ في موسم لازمه فيه عدم توفيق رغم وجود أداء قوي في بعض المباريات، منوهاً إلى أن هناك أمور مالية ونفسية أثرت على اللاعبين سيحاول الجهاز الفني الجديد التغلب عليها وتقديم عروض قوية.

يشار إلى أن خدمات رفح يحتل المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر اتحاد خانيونس قبل 6 جولات على النهاية.

#إسلام أبو عريضة #خدمات رفح #دوري الممتازة

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