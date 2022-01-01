  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد العام للكتّاب: استباحة القدس تعّدٍ على كافة العواصم العربية

الثلاثاء 10 مايو 2022 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، إن التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك مرفوض رفضا قاطعا، واستباحة مدينة القدس تعدٍ على كافة العواصم العربية.

وأضاف الاتحاد في بيان، اليوم الثلاثاء، أن اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، وتهجير المرابطين، وشن حملات اعتقالات واسعة لن تثني شعبنا على الصمود في وجه هذا الاحتلال.

وطالب العالم بنصرة القدس وحماية شعبنا، والأشقاء العرب بأن يتخذوا مواقعهم الصحيحة في معركة الدفاع عن حقوق الشعوب المحتلة، وأن يستأنفوا دعمهم لنصرة العدالة، وإنهاء الظلم وجبروت الظالمين، وإنهاء التطبيع مع القاتل وصانع مأساة شعبنا، لأن التاريخ لن يرحم والتعدي على القدس هو تعدٍ على كل عواصم العرب ومساس بثابت الأمة.

#الاتحاد العام للكتّاب والأدباء #القدس

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: هذا ما رفعه الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي عن علاقة السنوار بتنفيذ العمليات الأخيرة

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

إسرائيل: اغتيال السنوار نوقِش بأعلى المستويات قبل (إلعاد).. بينيت سيلجأ لعملية عسكرية واسعة

شاهد: السفير الروسي في بولندا يتعرض لاعتداء وموسكو تعلق

"عربات النار".. جيش الاحتلال يطلق أوسع مناورات وأطولها زمنا

خلال حملة واسعة.. الاحتلال يعتقل مئات العمال في مدن الداخل (صور)

كاتب إسرائيلي يحذر من تداعيات "تصفية السنوار"

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يرفض تحميل حماس مسؤولية الهجمات الأخيرة.. لماذا؟

قناة عبرية: بايدن قد يزور "القدس الشرقيّة" ومستشفى المقاصد دون موافقة اسرائيل

مصادر في المقاومة تكشف عن طبيعة الاستنفار لعناصرها في قطاع غزة

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن رفع حالة التأهب والجهوزية

420227183835514

معاريف: موجة العمليات الحالية محبطة ومستمرة وهذه أبرز نقاط الضعف..

الاتصالات الفلسطينية