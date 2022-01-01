الاتحاد العام للكتّاب: استباحة القدس تعّدٍ على كافة العواصم العربية

رام الله / سما /

قال الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، إن التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك مرفوض رفضا قاطعا، واستباحة مدينة القدس تعدٍ على كافة العواصم العربية.

وأضاف الاتحاد في بيان، اليوم الثلاثاء، أن اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، وتهجير المرابطين، وشن حملات اعتقالات واسعة لن تثني شعبنا على الصمود في وجه هذا الاحتلال.

وطالب العالم بنصرة القدس وحماية شعبنا، والأشقاء العرب بأن يتخذوا مواقعهم الصحيحة في معركة الدفاع عن حقوق الشعوب المحتلة، وأن يستأنفوا دعمهم لنصرة العدالة، وإنهاء الظلم وجبروت الظالمين، وإنهاء التطبيع مع القاتل وصانع مأساة شعبنا، لأن التاريخ لن يرحم والتعدي على القدس هو تعدٍ على كل عواصم العرب ومساس بثابت الأمة.