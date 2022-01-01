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الاقتصاد بغزة تتحدث عن تطبيق cafe24 ومخاطره

الثلاثاء 10 مايو 2022 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تتحدث عن تطبيق cafe24 ومخاطره



غزة/ سما /

حذرت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، المواطنين في قطاع غزة، من التعامل مع برنامج ما يسمى تطبيق cafe24.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن التطبيق غير مرخص وغير مقيد في سجلات الوزارة ويعد غير قانوني، مبينة أن التطبيق طريقة جديدة للنصب والاحتيال على المواطنين في قطاع غزة.

وأضافت: "المتعامل مع هذا التطبيق يعرض نفسه للاحتيال وفقدان حقوقه المالية".

وتابعت: "أي مواطن يتعرض لأعمال ابتزاز ومساومة من القائمين على التطبيق ضرورة إبلاغ الوزارة على الفور".

وأكملت: "أصدرنا سابقاً أكثر من قرار لتحذير المواطنين من التعامل مع أساليب الاحتيال التي تستغل ظروف الناس الاقتصادية الصعبة بغزة".

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