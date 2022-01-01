هارتس : السنوار حاول ونجح في كسر سياسة الفصل بين غزة والضفة

القدس المحتلة / سما /

بعد مرور سنة على العدوان على غزة، الذي بدأ مثل هذا اليوم من العام الماضي، لم تحقق إسرائيل شيئا تقريبا من هذا العدوان، باستثناء الدمار الرهيب الذي خلفته في قطاع غزة وعدد الشهداء الكبير في قطاع غزة والضفة الغربية، وبضمنها القدس المحتلة، وتصعيد القمع بحق المجتمع العربي في أراضي الـ48.



رأى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أنه لا يمكن اختبار نتائج عملية "حارس الأسوار" العسكرية (أي العدوان على غزة العام الماضي) من دون النظر إلى الواقع الأمني في الأسابيع الأخيرة. "وتوجد علاقة واضحة بين الفترتين"، وموجة العمليات المسلحة التي نفذها فلسطينيون في الشهرين الأخيرين داخل إسرائيل والضفة الغربية، "بتشجيع نشط من جانب قيادة حماس في غزة"، تدل على أن "الوضع لم يتغير بشكل كبير. وفي نهاية الأمر، ستذكر ’حارس الأسوار’ كتعادل محزن آخر في سلسلة متواصلة ولا نهائية" من المواجهات.



ولفت هرئيل إلى أن العدوان على غزة في العام الماضي "بدأ في القدس. ووفر احتكاك زائد بين الشرطة وشبان عرب، في باب العامود والمسجد الأقصى، لزعيم حماس يحيى السنوار فرصة لصب الزيت على النار. وتبادل إطلاق النار استمر 12 يوما، أطلقت خلالها آلاف القذائف الصاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية وسلاح الجو (الإسرائيلي) قصف أهدافا في القطاع. وحتى بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار، بوساطة مصر، لم يتغير الكثير باستثناء القتل والدمار في الجانبين".

وأضاف أن "السنوار حاول ونجح في كسر سياسة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية التي مارستها حكومة بنيامين نتنياهو. وكانت القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع باتجاه القدس إشارة لمواجهات شديدة بيت العرب واليهود داخل الخط الأخضر وزادت التأييد لحماس في أوساط عرب في إسرائيل وفلسطينيين في الضفة. وإنجازه الآخر كان مجرد بقاءه على قيد الحياة، وحركته ما زال تقف على قدميها، في نهاية جولة القتال".

وتابع المحلل العسكري أن "صورة السنوار التي نُشرت بعد وقف إطلاق النار، جالسا على كرسيه في مكتبه المدمر، رافقتها رسالة تحدي، مفادها أنه ليس مهما ماذا تفعل إسرائيل، حماس مستعدة لمواصلة القتال. وكانت هذه الرواية التي استوعبت لدى الجمهور الفلسطيني وبقدر معين لدى الإسرائيليين أيضا".