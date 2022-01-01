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الاحتلال يطلق الرصاص صوب مدرستين في برقة شمال غرب نابلس وسط مواجهات

الثلاثاء 10 مايو 2022 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الرصاص باتجاه مدرستين في بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، إن قوات الاحتلال استهدفت المدرستين الثانوية والأساسية للبنين بالرصاص الحي، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، وجرى اخلاءهما من المعلمين والطلبة. 

وأضاف دغلس، انه لليوم الثاني على التوالي تستهدف قوات الاحتلال المدارس وطلبتها بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، مؤكدا إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات الليلة الماضية.

#نابلس #الاحتلال #برقة

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