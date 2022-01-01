وفاة شاب متأثرًا بجروحه في شجار بالخليل

رام الله / سما /

توفي شاب (28 عامًا)، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها إثر شجار وقع في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وباشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بالواقعة.



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الشاب أصيب خلال شجار ونقل إلى مستشفى الميزان بمدينة الخليل ووصفت جراحه بالخطيرة، حيث أعلن الأطباء عن وفاته متأثرًا باصابته.



وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية اللآزمة.



وأكد ارزيقات بأن القوة المشتركة للأجهزة الأمنية قد تحركت إلى البلدة لفرض الأمن والنظام والحفاظ على ممتلكات المواطنين حيث تم إلقاء القبض على عدد من الاشخاص المشاركين في الشجار.