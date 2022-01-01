النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب في الخليل

الخليل / سما /

باشرت النيابة العامة التحقيق وباشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة شاب يبلغ من العمر (28 عاما) في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن شابا أصيب خلال شجار ونقل إلى مستشفى الميزان بمدينة الخليل، ووصفت جروحه بالخطيرة، حيث أعلن الأطباء عن وفاته، متأثرا بإصابته.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد ارزيقات أن القوة المشتركة للأجهزة الأمنية قد تحركت إلى البلدة، لفرض الأمن والنظام والحفاظ على ممتلكات المواطنين، حيث تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المشاركين في الشجار.